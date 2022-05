Traffico Roma del 16-05-2022 ore 07:30 (Di lunedì 16 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto coda per Traffico intenso entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo e la tangenziale est In quest’ultima direzione ho detto la stessa tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra raccordo e via di Grottarossa verso il centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l’aeroporto del lavori sulla via Pontina in colonna nel Traffico tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione di Roma per i dettagli di queste altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo e la tangenziale est In quest’ultima direzione ho detto la stessa tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra raccordo e via di Grottarossa verso il centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l’aeroporto del lavori sulla via Pontina in colonna neltra Castelno e Castel di Decima in direzione diper i dettagli di queste altre notizie potete ...

