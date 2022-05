Sesso da morire | Quando la ricerca di piacere mette in pericolo (Di lunedì 16 maggio 2022) L’istinto di conservazione delle specie si basa su due valori antitetici. Il piacere e il dolore. Con il piacere si ricercano situazioni che agevolano la sopravvivenza. Con il dolore si evitano pericoli inopportuni. Spesso però gli animali confondono tali stimoli. E così, per esempio, muoiono per il troppo piacere. Oggi parliamo di come si può morire di Sesso. morire di Sesso? Oggi parleremo di un argomento un po’ tragico, ma più comune di quanto si possa sospettare. Almeno è una morte felice, penseranno in molti. Ma è davvero così? Salmoni e altri animali che muoiono per il Sesso (Pixabay) – morire Sesso-www.curiosauro.itmorire per il troppo Sesso. Cosa succede nel ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 16 maggio 2022) L’istinto di conservazione delle specie si basa su due valori antitetici. Ile il dolore. Con ilsino situazioni che agevolano la sopravvivenza. Con il dolore si evitano pericoli inopportuni. Spesso però gli animali confondono tali stimoli. E così, per esempio, muoiono per il troppo. Oggi parliamo di come si puòdidi? Oggi parleremo di un argomento un po’ tragico, ma più comune di quanto si possa sospettare. Almeno è una morte felice, penseranno in molti. Ma è davvero così? Salmoni e altri animali che muoiono per il(Pixabay) –-www.curiosauro.itper il troppo. Cosa succede nel ...

