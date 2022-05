Sconcerti | CdS | “La differenza tra Inter e Milan sono i sette punti rispetto allo scorso anno”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 16 maggio 2022)– Mai come quest’, almeno negli ultimi anni, il campionato così in bilico su più fronti. Scudetto, posti in Europa e salvezza tanti discorsi da rimandare all’ultima giornata di campionato. Mario, giornalista, al Corriere della Sera, parla del finale di campionato e le differenze tra. “Ilcresce nel momento del bisogno, questo è diventata una squadra da campionato. Decidono 7, quelli in più del, quelli in meno dell’. Si può cercare a piacere dove trovarli, non è stata una stagione omogenea, entrambe hdato e sprecato molto. Ora resta poco. ...