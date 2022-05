Sampdoria-Fiorentina | Quagliarella | “Voglio giocare un altro anno e godermi questa gente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 maggio 2022) “È stata una stagione di sofferenza, ho salutato i tifosi che ci sono sempre stati vicini.ancora almeno per un”. Lo ha detto l’attaccante della, Fabioche dopo il gol allafissa l’appuntamento per la prossima stagione. “Sto bene, mi sono sempre allenato come se dovessiogni domenica. Lavoro come un ragazzino, mi manca il ritmo partita ma finché sto bene vado avanti”, spiega a Dazn. Infine, una battuta su Giorgio Chiellini, che contro la Lazio giocherà la sua ultima partita casalinga con la Juventus: “Chiellini è stato un esempio di professionalità, un difensore tosto da affrontare perché te lo ritrovi ovunque. Ha fatto grandi cose ...