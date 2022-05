Reumatologo Possemato: “Dolore articolare spia per pazienti con psoriasi” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – La psoriasi in Italia colpisce il 3% della popolazione: negli anni di questa malattia è aumentato il livello di conoscenza e con esso le possibilità terapeutiche. “Tuttavia, ancora oggi si tende a trascurare la presenza di Dolore articolare, che di frequente segnala nei pazienti psoriasici la comparsa di artrite psoriasica, malattia infiammatoria e articolare che è importante trattare in tempo per evitare conseguenze, anche serie, alle articolazioni”. Così Niccolò Possemato, Reumatologo presso Uo Reumatologia, ospedale S.Maria Nuova Reggio Emilia, in un’intervista pubblicata su Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, fa il punto su come riconoscere il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Lain Italia colpisce il 3% della popolazione: negli anni di questa malattia è aumentato il livello di conoscenza e con esso le possibilità terapeutiche. “Tuttavia, ancora oggi si tende a trascurare la presenza di, che di frequente segnala neici la comparsa di artriteca, malattia infiammatoria eche è importante trattare in tempo per evitare conseguenze, anche serie, alle articolazioni”. Così Niccolòpresso Uo Reumatologia, ospedale S.Maria Nuova Reggio Emilia, in un’intervista pubblicata su Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, fa il punto su come riconoscere il ...

