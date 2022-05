Perdere peso in pochissimo tempo: ecco come fare ma non è per tutti | I rischi sono notevoli (Di lunedì 16 maggio 2022) Davvero è possibile Perdere peso anche nel breve periodo? E, soprattutto, è possibile farlo senza mettere a rischio la salute? Alcuni esperti dicono di sì. Conta però adattare la dieta all’età dell’individuo che intende dimagrire e dare per scontato che si goda di ottima salute. Grazie al digiuno intermittente, declinato in base all’età, pare che moltissime persone riescano a Perdere i chili in eccesso in poco tempo. ecco come si fa. Dimagrire in pochi giorni? tutti puntano sulla dieta del digiuno intermittente (Pixabay) – www.curiosauro.itPerdere peso nel breve periodo Piccolo avvertimento: le diete non vanno mai prese alla leggera. Prima di sperimentare qualsiasi tipo di dieta è doveroso parlare con un medico o un ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 16 maggio 2022) Davvero è possibileanche nel breve periodo? E, soprattutto, è possibile farlo senza mettere ao la salute? Alcuni esperti dicono di sì. Conta però adattare la dieta all’età dell’individuo che intende dimagrire e dare per scontato che si goda di ottima salute. Grazie al digiuno intermittente, declinato in base all’età, pare che moltissime persone riescano ai chili in eccesso in pocosi fa. Dimagrire in pochi giorni?puntano sulla dieta del digiuno intermittente (Pixabay) – www.curiosauro.itnel breve periodo Piccolo avvertimento: le diete non vanno mai prese alla leggera. Prima di sperimentare qualsiasi tipo di dieta è doveroso parlare con un medico o un ...

