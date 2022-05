(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Queste elezioni capitano in un momento nel quale abbiamo tutti la percezione di un grandedella vitanazionale in cui Pd gioca ruolo fondamentale innanzitutto nella stabilità e nel sostegno al governo. Siamo in un momento di grande difficoltà e l'italia tiene perche c'è undinel Pd attorno alla guida di Mario Draghi". Così Enricoa Parma con il candidato sindaco Michele Guerra. "Tutto questo ha bisogno di una chiara indicazione elettorale. Questo voto avrà una sua letturanazionale. Questa volta il voto sarà letto sulla base di alcune città emblematica come Parma e qui si vedrà che ruolo gioca il Pd".

Advertising

Giorgiolaporta : Caro #Letta che dici di ispirarti ad #AldoMoro; questo statista avrebbe preso a pedate nel sedere quegli scappati d… - Corriere : Letta: «L’Ucraina è Europa: tocca a noi costringere Mosca alla pace» - HuffPostItalia : Enrico Letta: 'Questa guerra è in Europa e l'Europa deve fermarla, spingendo Putin alla Pace' - TV7Benevento : Pd: Letta, 'politica in rimescolamento, noi punto di riferimento' - - Ilsaggiopetty : RT @radionowher: Mi sono bastati 30 anni di arretratezza politica, economica, sociale, culturale. Anche basta. #Letta -

Linkiesta.it

...di voto data daper seguire quella di Emiliano e non rompere l'alleanza con i 5 stelle a Taranto. A tutto questo non ha retto il professor Lopalco, virostar delusa dall'ingresso in, ...... Enrico, arrivato a Parma per la campagna elettorale di Michele Guerra."Non temo ripercussioni a livello nazionale dal voto per le amministrative - ha spiegato- . Perché il voto è per 26 ... Letta e l’angoscia personale e politica di entrare in conflitto col mondo cattocomunista Roma, 16 mag. "Queste elezioni capitano in un momento nel quale abbiamo tutti la percezione di un grande rimescolamento della vita politica nazionale in cui Pd ..."Certo, si possono trarre conseguenze positive da vicende locali - ha detto Letta - ma non credo che il giorno dopo le elezioni ci saranno terremoti politici. Ognuno farà i conti, ma con la crisi ...