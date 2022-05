Nel mondo del calcio c'è un altro Facchetti: gol al debutto in D per il nipote di Giacinto (Di lunedì 16 maggio 2022) Se diventerà un calciatore professionista come il nonno, l'indimenticato Giacinto Facchetti, bandiera dell'Inter e della Nazionale, è ancora presto per dirlo, certo è che l'esordio è stato quello dei ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Se diventerà un calciatore professionista come il nonno, l'indimenticato, bandiera dell'Inter e della Nazionale, è ancora presto per dirlo, certo è che l'esordio è stato quello dei ...

Advertising

rulajebreal : Mentre i talk ???? sono impegnati a invitare propagandisti ???? che sono stati sanzionati dall’???? perché riconosciuti c… - Pontifex_it : Mentre nel mondo aumentano le tensioni e le guerre, i nuovi Santi ispirino vie di dialogo, specialmente nei cuori e… - UKRinIT : Kalush Orchestra - siete incredibili! Grazie per la questa vittoria per la nostra Ucraina! Grazia all’Italia per ca… - PatriziaOrlan11 : RT @P_M_1960: A New York tantissimi cittadini di fede ebraica sono scesi in piazza per condannare l'assassinio di Shireen Abu Akleh e per o… - Europarl_IT : ??Il 15 maggio ricorre la Giornata internazionale del vivere insieme in pace. ????In questa occasione ricordiamo gli… -