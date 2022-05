Nasce a Milano un nuovo modo di abitare: Tulou il primo serviced living operator “collaborativo” in italia (Di lunedì 16 maggio 2022) Tre immobili in gestione a Milano con oltre 350 appartamenti che saranno disponibili tra il 2023 e il 2024. Spazi per promuovere e gestire soluzioni residenziali innovative che mettono al centro l’esperienza dell’abitare e il benessere psico-fisico dei residenti attraverso la collaborazione e la riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 16 maggio 2022) Tre immobili in gestione acon oltre 350 appartamenti che saranno disponibili tra il 2023 e il 2024. Spazi per promuovere e gestire soluzioni residenziali innovative che mettono al centro l’esperienza dell’e il benessere psico-fisico dei residenti attraverso la collaborazione e la riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità

