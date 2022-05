Mercoledì 18 maggio, De Laurentiis e Spalletti presentano in conferenza il ritiro di Dimaro (Di lunedì 16 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio, alle ore 13, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e l’allenatore, Luciano Spalletti, presenteranno il ritiro estivo del Napoli, in programma a Dimaro Folgarida dal 9 al 19 luglio prossimi. Insieme a loro saranno presenti anche Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) e Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida). Lo annuncia il Napoli con un comunicato ufficiale. Dal 9 al 19 luglio prossimi SSC Napoli svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale. Si tratta di un legame che si protrae ormai da dodici anni segnando così una sorta di primato da Guinness per club professionistici a livello europeo. L’appuntamento sarà ufficialmente presentato alla stampa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022)18, alle ore 13, il presidente del Napoli, Aurelio Dee l’allenatore, Luciano, presenteranno ilestivo del Napoli, in programma a Dimaro Folgarida dal 9 al 19 luglio prossimi. Insieme a loro saranno presenti anche Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) e Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida). Lo annuncia il Napoli con un comunicato ufficiale. Dal 9 al 19 luglio prossimi SSC Napoli svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale. Si tratta di un legame che si protrae ormai da dodici anni segnando così una sorta di primato da Guinness per club professionistici a livello europeo. L’appuntamento sarà ufficialmente presentato alla stampa ...

