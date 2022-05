Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati? I fan hanno dei sospetti

(Di lunedì 16 maggio 2022)lasciato Uomini e Donne insieme un po’ di tempo fa. Tra i due, però, le cose non sembrerebbero andare proprio a gonfie vele. A far nascere questo sospettostati i diretti interessati. Da diversi giorni, infatti, i due non si mostrano più insieme su Instagram e la cosa sta cominciando a sollevare dei dubbi nei fan. Vediamo, infatti, che cosa è emerso. Idei fan sulla storia tradilasciato dopo pochi mesi dall’uscita da Uomini e Donne? Questo è il dubbio che sta attanagliando molti fan della coppia. I due, infatti,spariti dai social e non si mostrano più insieme da ...

