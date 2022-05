James Hetfield piange sul palco e si confessa al pubblico | cos’è successo al frontman dei Metallica

(Di lunedì 16 maggio 2022) Poco prima dello show. Un momento di debolezza e sfogo, quello avvenuto suldi Belo Horizonte, in Brasile, a pochi minuti dall’inizio del concerto dei. Ilsi è avvicinato al microfono e ha parlato al suoa cuore aperto.sulHa la voce rotta dall’emozione,, mentre parla alper raccontare quanto accaduto pochi istanti prima. Il video è stato immortalato dai presenti. Ecco cos’ha detto ildel: “Voglio dirvi che non mi sono sentito molto bene prima di venire qui… mi sentivo insicuro e pensavo di essere vecchio, di ...

Advertising

RadioFrecciaOf : Metallica, James Hetfield si emoziona sul palco e riceve l'abbraccio della band 'Prima di salire sul palco non sta… - MarcoBertolin0 : Ci siamo divertiti, è stato un bel weekend, ma non facciamo scherzi. Ho letto cose poco rassicuranti su James hetfi… - il_Conte78 : RT @Metalitalia: METALLICA: James Hetfield si emoziona sul palco, 'Prima di venire qui, mi sono sentito insicuro, vecchio e pensavo di non… - Reincarnate4U : RT @Metalitalia: METALLICA: James Hetfield si emoziona sul palco, 'Prima di venire qui, mi sono sentito insicuro, vecchio e pensavo di non… - robyjuve_motley : RT @Metalitalia: METALLICA: James Hetfield si emoziona sul palco, 'Prima di venire qui, mi sono sentito insicuro, vecchio e pensavo di non… -

Repubblica TV

La band è poi corsa ad abbracciareper il visibilio dei fan presenti.... l'ex chitarrista dei Van Halen Eddie Van Halen In terza posizione, il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards In seconda posizione, il frontman dei MetallicaIn prima posizione, ... I Metallica abbracciano James Hetfield sul palco: 'Mi sentivo vecchio, la band mi ha aiutato' Figueiró, tatuatrice brasiliana, ha dato alla luce il piccolo Luan. Il frontman della band di San Francisco James Hetfield ha inaspettatamente contattato la donna per farle le congratulazioni per la ...Il leader dei Metallica James Hetfield è il protagonista di un nuovo video pubblicato per Ernie Ball. Nel video l’artista viene intervistato a proposito del suo rapporto magico con la chitarra e svela ...