Insigne | una favola senza lieto fine | un addio da cinepanettone

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tre, due, uno: ciak! L’ultimo atto (nonostante ci sia ancora una partita da giocare) si è girato ieri. Teatro lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Attore principale Lorenzo, in un film di Aurelio De Laurentiis. Il presidente è stato il vero regista dell’del capitano, perché è inevitabile che se si è giunti alla separazione i pezzi del puzzle non sono andati tutti al loro posto. Si chiudeladel ragazzo di Frattamaggiore, dal 2006 al Napoli, facendo la trafila nel settore giovanili fino al debutto in prima squadra datato 24 gennaio 2010. I prestiti alla Cavese, al Foggia e al Pescara, tappe necessarie per crescere, maturare esperienza e dimostrare di potersi meritare un posto nella squadra del cuore. Il ...

