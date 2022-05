'Il punto nascita riaprirà' L'Asl prova a rassicurare (Di lunedì 16 maggio 2022) PESCIA L'Asl ribadisce che "non è in alcun modo volontà della Asl né dell'Assessorato alla Salute privare definitivamente l'ospedale di Pescia del punto nascita che andrà verso una riqualificazione". "... Leggi su lanazione (Di lunedì 16 maggio 2022) PESCIA L'Asl ribadisce che "non è in alcun modo volontà della Asl né dell'Assessorato alla Salute privare definitivamente l'ospedale di Pescia delche andrà verso una riqualificazione". "...

CateniAndrea : @rosadineve @bb91687509 @Mysterytrains Con il carcere. Ho detto che la regola la accetta. Il punto è l’ingiustizia… - giurlani : Pescia :MOBILITAZIONE,MOBILITAZIONE, MOBILITAZIONE RACCOGLIAMO LE FIRME PER DIRE NO ALLA CHIUSURA DEL PUNTO NASCIT… - giurlani : Pescia :MOBILITAZIONE,MOBILITAZIONE, MOBILITAZIONE RACCOGLIAMO LE FIRME PER DIRE NO ALLA CHIUSURA DEL PUNTO NASCIT… - crisalidela_ : @mamyover53 @WSimoSimo @Parpiglia a questo punto spero che ‘53 non sia l’anno di nascita. E neanche l’età. - Naz_Montecatini : Punto nascita a Pescia, l'Azienda sanitaria: 'Volontà di tenerlo aperto' -