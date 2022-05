Gas russo, Ue apre a soluzione per i pagamenti. Eni valuta iter doppio conto (Di lunedì 16 maggio 2022) L'apertura della Ue: il divieto di pagare le forniture in rubli resta. Ma le società, una volta versata la somma in euro o in dollari, con una dichiarazione pubblica potranno considerare rispettati i loro obblighi contrattuali con Mosca Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 16 maggio 2022) L'apertura della Ue: il divieto di pagare le forniture in rubli resta. Ma le società, una volta versata la somma in euro o in dollari, con una dichiarazione pubblica potranno considerare rispettati i loro obblighi contrattuali con Mosca

Advertising

Marcozanni86 : Il caos sul tema pagamento gas russo in #rubli e sul sesto pacchetto di sanzioni dimostra ancora una volta con la c… - Agenzia_Ansa : Ue: c'è la strada per pagare il gas russo in euro o dollari senza violare le sanzioni. Il ministro degli esteri uc… - fattoquotidiano : Gas russo, Timmermans (Commissione Ue): “Blocco possibile solo se avremo accordi con altri Paesi e acceleriamo su r… - blidonni : RT @LuigiDeBiase: Sul pagamento del gas russo in rubli, la Commissione europea sta trovando il modo di fare quello che dice Putin senza vio… - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione La #UE chiede di avere priorità per ottenere #gas dall'#Egitto (??GIUSTO! Basta compe… -