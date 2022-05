Ex sindaca Torino Appendino assolta in processo Ream (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata assolta dalla Corte d’Appello di Torino nell’ambito del processo per il mancato inserimento nel bilancio comunale di un debito da 5 milioni di euro contratto dal Comune nei confronti della società Ream. Con l’ex sindaca, che in primo grado era stata condannata a 6 mesi, sono stati assolti anche l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – L’exdi, Chiara, è statadalla Corte d’Appello dinell’ambito delper il mancato inserimento nel bilancio comunale di un debito da 5 milioni di euro contratto dal Comune nei confronti della società. Con l’ex, che in primo grado era stata condannata a 6 mesi, sono stati assolti anche l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana. L'articolo proviene da Italia Sera.

