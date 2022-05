Estonia, al via la più grande esercitazione Nato nella storia dei Paesi baltici: nome in codice Hedgehog (Di lunedì 16 maggio 2022) nome in codice Hedgehog, letteralmente "riccio" in inglese. Quindicimila soldati provenienti da dieci Paesi compresi Regno Unito, Stati Uniti e gli attuali non-membri... Leggi su ilmattino (Di lunedì 16 maggio 2022)in, letteralmente "riccio" in inglese. Quindicimila soldati provenienti da diecicompresi Regno Unito, Stati Uniti e gli attuali non-membri...

Advertising

cavanna_giacomo : L'esercitazione Siil 2022 (Hedgehog 2022) si svolgerà dal 16 maggio al 3 giugno con circa 15.000 co......[prosegue… - DifesaAres : L'esercitazione Siil 2022 (Hedgehog 2022) si svolgerà dal 16 maggio al 3 giugno con circa 15.000 co......[prosegue… - Frankf1842 : RT @ErmannoKilgore: Dai che vediamo una guerra nucleare finalmente! - Albus961 : RT @Geopoliticainfo: ????Prenderà il via in giornata una delle più grandi esercitazioni mai realizzate dalla #Nato nella storia dei Paesi bal… - infoitestero : Estonia, al via la più grande esercitazione Nato nella storia dei Paesi baltici: nome in codice Hedgehog -