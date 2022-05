Epatite bambini | l’ipotesi | nei piccoli il ruolo di un superantigene di Sars-CoV-2

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ombra di-CoV-2 sui casi diacuta grave di origine sconosciuta rilevati neiin queste settimane. Mentre le indagini proseguono per capire le cause e l’entità di questo fenomeno, a richiamare in gioco il virus pandemico sono due scienziati – Petter Brodin dell’Imperial College London nel Regno Unito (Dipartimento di immunologia e infiammazione) e Moshe Arditi del Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles negli Usa (Dipartimento di pediatria, divisione malattie infettive e immunologia) – che in un articolo pubblicato online su ‘The Lancet Gastroenterology and Hepatology’ nella sezione ‘Correspondence’, lanciano un’ipotesi su cui invitano a indagare: quella di un effetto ‘scintilla’ da parte di superantigeni di-CoV-2. Nel dettaglio, l’idea degli esperti è che le epatiti possano ...

L'ipotesi è stata avanzata dagli immunologi Petter Brodin e Moshe Arditi in un articolo pubblicato su 'The Lancet' dal titolo 'acuta grave nei: indagare sui superantigeni Sars - CoV - ...... a margine di una visita con la ministra della Giustizia Marta Cartabia nell'Istituto penitenziario Cesare Beccaria di Milano, parlando dei casi disconosciuta sui. Ad ogni modo, la ...(Adnkronos) - L'ombra di Sars-CoV-2 sui casi di epatite acuta grave di origine sconosciuta rilevati nei bambini in queste settimane. Mentre le indagini proseguono per capire le cause e l'entità di ...Potrebbeo essere una conseguenza dell'infezione da adenovirus in piccoli precedentemente infettati da Sars-CoV-2 e portatori di serbatoi virali ...