COVID, due decessi al Frangipane: il punto sui contagi in Irpinia (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPresso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 10 pazienti, positivi al COVID, di cui: 4 degenza ordinaria (Area COVID); 4 sub intensiva (Area COVID); 1 ortopedia e 1 chirurgia. Nella giornata di ieri sono deceduti due pazienti: una 99enne di Sant'Angelo all'Esca e un 85enne di Ariano Irpino, entrambi ricoverati in Area COVID. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 600 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 99 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 9, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Aquilonia; – 5, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 10, residenti nel comune di ...

