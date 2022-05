Citata anche da Ursula Von Der Leyen (Di lunedì 16 maggio 2022) È dedicata al magazine ucraino più giovane del Paese la copertina del Time. E precisamente al volto della direttrice Olga Rudenko, diventata in pochissimo tempo la donna più influente dell’informazione ucraina grazie al suo Kyiv Independent, miracolo editoriale dell’anno. Eurovision 2022, dalla band ucraina a Diodato: i momenti clou della prima serata X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) È dedicata al magazine ucraino più giovane del Paese la copertina del Time. E precisamente al volto della direttrice Olga Rudenko, diventata in pochissimo tempo la donna più influente dell’informazione ucraina grazie al suo Kyiv Independent, miracolo editoriale dell’anno. Eurovision 2022, dalla band ucraina a Diodato: i momenti clou della prima serata X Leggi...

Advertising

torinoggi : Con Eurovision vince anche TikTok: la più citata sulla piattaforma è la Kalush Orchestra. Boom di followers per i S… - heartsjealous : RT @homesickfeel: anche lei è stata citata in massa dalle mur4trici e questo malefica non se lo meritava ?? - homesickfeel : anche lei è stata citata in massa dalle mur4trici e questo malefica non se lo meritava ?? - ZerovirgolaU : RT @elevisconti: Riporto un brano del pezzo in cui @lucianocapone smentisce la contabilità dell’articolo di D’Orsi sul Fatto Quotidiano. Ri… - NutraceuticaIT : RT @LeonardoCaputo1: @VirnaBalanzin Pianta usata in fitoterapia ma anche nella gastronomia. Brucia facilmente vicino ad una fiamma (ricca i… -