Advertising

Luca_Into : @frak_2575 @MarcoLai_23 Non stanno fischiando questi falli da tutto il campionato, è successo lo stesso con Barella… - MarcoCorbetta2 : @internazionaleL Domenica l'entrataccia di barella sul vostro gol andava bene? Primo tempo nn ha fischiato un fallo… - loro_alessandro : @SimoneTomirotti Esattamente qui!! Qualsiasi arbitro normodotato avrebbe fischiato un fallo evidentissimo. Ma anche… - WithYouFC : Avete fischiato Barella senza nessunissimo motivo quindi dovete soffrire merde - zavar0v : RT @sportface2016: #CagliariInter, #Barella fischiato all'uscita dal campo -

QUOTIDIANO NAZIONALE

6. L'ex più atteso, talvoltadai vecchi tifosi. Gioca molti palloni, a volte sbaglia l'ultima scelta, ma riesce a mandare in gol Martinez. BROZOVIC 6,5. Fa quasi sempre la cosa ...... il secondo è cominciato con un botta e risposta: rete di Lautaro, replica di Lykogiannis tre minuti più tardi, complice un pressing insufficiente didai suoi ex tifosi. Nel finale ... Barella fischiato, ma decisivo. Dzeko lento, Brozovic indovina tutto Tante giocate di ottima fattura. BARELLA 6. L’ex più atteso, talvolta fischiato dai vecchi tifosi. Gioca molti palloni, a volte sbaglia l’ultima scelta, ma riesce a mandare in gol Martinez. BROZOVIC 6 ...Agostini ha tolto Rog e Pavoletti per mettere Nandez e Keita Balde; Inzaghi ha risposto con Dumfries e Gagliardini per Darmian e Barella, uscito fra i fischi dei suoi ex tifosi. La partita ha perso un ...