Android Auto si rifà il trucco: nuova interfaccia grafica e non solo (Di lunedì 16 maggio 2022) Fra pochi mesi, Google rilascerà una nuova versione di Android Auto che rivoluzionerà la sua interfaccia utente. Era stata già anticipata in precedenza da alcune indiscrezioni degli scorsi mesi; la nuova interfaccia sarà in grado di adattarsi in maniera più efficace ai diversi formati dei touchscreen installati nei sistemi di infotainment delle Auto future, ma cosa avrà da offrire il nuovo aggiornamento? Vedremo molto presto altri aggiornamenti simili, ma al momento soffermarci sul seguente è importante dato che Google ha inserito un sacco di funzionalità utili – Computermagazine.itLa casa di Mountain View ha affermato che, per cominciare il discorso, che la modalità split-screen sarà integrata su tutti i sistemi compatibili con Android ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Fra pochi mesi, Google rilascerà unaversione diche rivoluzionerà la suautente. Era stata già anticipata in precedenza da alcune indiscrezioni degli scorsi mesi; lasarà in grado di adattarsi in maniera più efficace ai diversi formati dei touchscreen installati nei sistemi di infotainment dellefuture, ma cosa avrà da offrire il nuovo aggiornamento? Vedremo molto presto altri aggiornamenti simili, ma al momento soffermarci sul seguente è importante dato che Google ha inserito un sacco di funzionalità utili – Computermagazine.itLa casa di Mountain View ha affermato che, per cominciare il discorso, che la modalità split-screen sarà integrata su tutti i sistemi compatibili con...

Advertising

infoitscienza : Google annuncia diverse novità per Android Auto e Android Automotive - fainformazione : Google annuncia diverse novità per Android Auto e Android Automotive Negli scorsi giorni, Google ha annunciato nov… - fainfoscienza : Google annuncia diverse novità per Android Auto e Android Automotive Negli scorsi giorni, Google ha annunciato nov… - infoitscienza : Android Auto cambia con il nuovo aggiornamento: straordinaria novità - tecnoandroidit : Android Auto cambia con il nuovo aggiornamento: straordinaria novità - Durante l'ultima conferenza, Google avrebbe… -