"Amici 21", il commento di Flaza dopo la vittoria di Luigi (Di lunedì 16 maggio 2022) Il cantante Luigi ha vinto "Amici 21". dopo l'annuncio della vittoria è arrivata la reazione inaspettata di Flaza, ex alunna della scuola di Canale 5. "Amici 21", la finale In tantissimi ieri sera, domenica 15 maggio, hanno seguito la finalissima di "Amici 21". Canale 5 ha registrato un numero di ascolti da record: 28,6% di share con 4.327.000 spettatori. Il cantante Luigi ha vinto l'ultima edizione di Amici aggiudicandosi un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d'oro. Il cantante ha sfidato Michele, l'ultimo ballerino in gara che comunque si è aggiudicato il premio di vincitore della sua categoria portando a casa 50 euro in gettoni d'oro. Il Premio della Critica Tim del valore di 50 mila euro, deciso da una giuria composta ...

