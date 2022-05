Usa, sparatoria in un supermercato a Buffalo: 10 morti. Arrestato 18enne “suprematista bianco”: ha trasmesso la strage in diretta (Di domenica 15 maggio 2022) È entrato in un supermercato di Buffalo, nel nord dello stato di New York, con indosso un giubbotto antiproiettile e con un fucile AR-15 e ha aperto il fuoco. Un gesto folle da parte di un 18enne suprematista bianco e antisemita, come si è identificato, in cui hanno perso la vita – riportano i media americani – dieci persone. Il giovane, che si chiama Payton Gendron, ha anche fatto una diretta dell’assalto su Twitch. La strage al Tops Friendly Market su Jefferson Avenue poteva essere anche peggiore considerato che è avvenuta di sabato pomeriggio, quando il supermercato era pieno. “L’ho visto entrare e iniziare a sparare”, riferisce un testimone. “Poi è uscito, ha riposto la sua arma, si è inginocchiato consegnandosi alla polizia”, aggiunge un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) È entrato in undi, nel nord dello stato di New York, con indosso un giubbotto antiproiettile e con un fucile AR-15 e ha aperto il fuoco. Un gesto folle da parte di une antisemita, come si è identificato, in cui hanno perso la vita – riportano i media americani – dieci persone. Il giovane, che si chiama Payton Gendron, ha anche fatto unadell’assalto su Twitch. Laal Tops Friendly Market su Jefferson Avenue poteva essere anche peggiore considerato che è avvenuta di sabato pomeriggio, quando ilera pieno. “L’ho visto entrare e iniziare a sparare”, riferisce un testimone. “Poi è uscito, ha riposto la sua arma, si è inginocchiato consegnandosi alla polizia”, aggiunge un altro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sparatoria in Usa al supermercato di Buffalo, ci sarebbero almeno 8 morti. Ad aprire il fuoco sarebbe stat… - Agenzia_Ansa : Il ragazzo che ha aperto il fuoco nel supermercato di Buffalo, stato di New York, ha effettuato il live stream dell… - SkyTG24 : #Usa, sparatoria a Buffalo: almeno 10 morti. Il killer è 'suprematista bianco e antisemita' - CervatoEmanuela : RT @siamozeta: ???? #USA: Il bilancio è di 10 morti e 3 feriti nella sparatoria in un supermercato Tops Friendly Markets di #Buffalo, nello s… - 2PacotoriousRic : Quando c’è una sparatoria, c’è quasi sempre il mix letale radicalizzazione all’estrema destra + disturbo mentale no… -