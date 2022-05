Ultime Notizie – Scudetto, Inzaghi: “Inter non molla fino alla fine” (Di domenica 15 maggio 2022) “Bisogna provarci fino alla fine, lo Scudetto si decide all’ultima giornata. L’Inter non ha mollato, vuole giocarsi le proprie chance fino alla fine”. Simone Inzaghi e l’Inter tengono vivo il sogno Scudetto. Nell’ultima giornata di campionato i nerazzurri ospitano la Sampdoria: devono vincere e sperare che il Milan perda sul campo del Sassuolo. “Dobbiamo vincere e abbiamo bisogno della sconfitta del Milan. Nel calcio non si deve mai mollare”, dice Inzaghi a Dazn. A Cagliari, dove l’Inter ha vinto 3-1, protagonista Lautaro con una doppietta. “E’ arrivato a 25 gol stagionali, ne ha fatto 13 nelle Ultime 13 gare. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 15 maggio 2022) “Bisogna provarci, losi decide all’ultima giornata. L’non hato, vuole giocarsi le proprie chance”. Simonee l’tengono vivo il sogno. Nell’ultima giornata di campionato i nerazzurri ospitano la Sampdoria: devono vincere e sperare che il Milan perda sul campo del Sassuolo. “Dobbiamo vincere e abbiamo bisogno della sconfitta del Milan. Nel calcio non si deve maire”, dicea Dazn. A Cagliari, dove l’ha vinto 3-1, protagonista Lautaro con una doppietta. “E’ arrivato a 25 gol stagionali, ne ha fatto 13 nelle13 gare. ...

