Strage a Buffalo | Biden | Un atto di terrorismo interno

L'autore del massacro e' gia' comparso in tribunale, dove si e' dichiarato non colpevole dell'accusa di omicidio di primo grado e restera' dietro le sbarre fino al processo dopo che il giudice non ha ...

Un atto di terrorismo interno : cos il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito la strage in un supermarket di Buffalo, nello stato di New York, dove un diciottenne suprematista ha ucciso dieci persone. Biden parla di un crimine ripugnante e motivato dall'odio razziale perpetrato in ... L'autore del massacro e' gia' comparso in tribunale, dove si e' dichiarato non colpevole dell'accusa di omicidio di primo grado e restera' dietro ... È entrato in un supermercato di Buffalo, nel nord dello stato di New York, con indosso un giubbotto antiproiettile e con un fucile AR-15 e ha aperto il fuoco. Un gesto folle da parte di un 18enne supr ...