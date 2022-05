Stagione finita Barak: «Non ci sarò neanche con la Lazio. Mi dispiace tantissimo» (Di domenica 15 maggio 2022) Barak: «Non ci sarò neanche con la Lazio. Mi dispiace tantissimo». Le parole del calciatore del Verona Antonin Barak ha chiuso la sua Stagione in anticipo e ha comunicato tutto anche sul suo profilo social. Ecco le parole del centrocampista del Verona: «Mi dispiace tantissimo, che per la frattura del dito al piede non potevo giocare la ultima partita in casa e non ci sarò neanche a Roma contro la Lazio. Cmq portare prima volta al campo mio bimbo era bellissimo e era una grande soddisfazione portarlo sotto la curva! Grazie per bellissimo supporto, che avete dato tutto l’anno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022): «Non cicon la. Mi». Le parole del calciatore del Verona Antoninha chiuso la suain anticipo e ha comunicato tutto anche sul suo profilo social. Ecco le parole del centrocampista del Verona: «Mi, che per la frattura del dito al piede non potevo giocare la ultima partita in casa e non cia Roma contro la. Cmq portare prima volta al campo mio bimbo era bellissimo e era una grande soddisfazione portarlo sotto la curva! Grazie per bellissimo supporto, che avete dato tutto l’anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

