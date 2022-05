Sassuolo-Milan in tv: data, orario e diretta streaming ultima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 15 maggio 2022) L’attesa è finita. Il Milan è a un solo punto dallo Scudetto, e nell’ultima giornata della Serie A 2021/2022 sarà ospitato al Mapei Stadium dal Sassuolo. Ai ragazzi di Pioli basta solo il pareggio per tornare sul tetto d’Italia dopo undici anni. Appuntamento imperdibile domenica 22 maggio, con l’orario ancora da definire ma con tutta probabilità alle ore 15, in contemporanea con il match tra Inter e Sampdoria. La partita verrà trasmessa in diretta su Dazn, la Lega comunicherà se anche su Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) L’attesa è finita. Ilè a un solo punto dallo Scudetto, e nell’dellasarà ospitato al Mapei Stadium dal. Ai ragazzi di Pioli basta solo il pareggio per tornare sul tetto d’Italia dopo undici anni. Appuntamento imperdibile domenica 22 maggio, con l’ancora da definire ma con tutta probabilità alle ore 15, in contemporanea con il match tra Inter e Sampdoria. La partita verrà trasmessa insu Dazn, la Lega comunicherà se anche su Sky. SportFace.

