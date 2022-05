Salvini dice no alla Finlandia nella Nato La Casellati a Draghi | ora in Parlamento

Advertising

Moixus1970 : RT @enzoraisi: Salvini con gli scheletri che ha nell’armadio se fosse intelligente sulla guerra in Ucraina dovrebbe mettere il silenziatore… - virgiliopaolo : RT @federicoton99: Salvini che si dice contrario all'entrata di Finlandia e Svezia nella Nato è la miglior conferma possibile di come il l… - virgiliopaolo : @federicoton99 Ma Salvini deve proprio dire cretinate su tutto? Perché nessuno gli dice che le opinioni del segreta… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: L’appeasement e il no all’invio di armi contro un dittatore folle sono strategia fantasiosa e pericolosa che rende anc… - aletheia44 : @OGiannino Salvini e Conte ascoltano solo quello che dice Putin. -

... a tempo debito, ovvero in autunno, per una lista unica con la Lega di Matteo. IL RUOLO DI ... Ma 'è Berlusconi a decidere e chi lo contesta dovrà farsene una ragione' ,un big forzista. ...... sono arrivate le perplessità del segretario della Lega Matteosul possibile ingresso nell'...Mulè al Giornale. Cosa rappresenta per l'Europa la richiesta di adesione alla Nato di ...No allargamento della Nato, sì gas in rubli, basta armi a Kiev. Tra Conte e Salvini, se non è un’azione coordinata, poco ci manca. Il leghista annuncia un ...“Lo pseudo-tifoso del Vicenza che ha definito scimmie i cosentini non c'entra nulla con la Lega: è un idiota che deve essere perseguito penalmente” ...