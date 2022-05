Roma, occupa una casa destinata a qualcun altro: spari per mandarla via (Di domenica 15 maggio 2022) Era riuscita a occupare un appartamento vuoto al quarto piano di una palazzina nella case popolari di via Pietro Bembo, a Primavalle. Lei, donna sola con due bambini, era sicura che da quell’abitazione difficilmente sarebbe stata mandata via, come invece era appena successo da una casa privata. La donna infatti era appena stata sfrattata per morosità da un privato. Ma a qualcuno quella rapida occupazione non è piaciuta. E ha sparato dei colpi di pistola contro i vetri delle finestre per dimostrarlo. Quattro spari in sequenza, per inviare un chiaro messaggio. Tre colpi sono arrivati a destinazione e si sono fermati contro il soffitto. Il quarto non ha fatto centro, ma a terra la polizia ha trovato tutti i bossoli. Leggi anche: Prima la lite con i vicini poi l’aggressione ai militari: arrestati madre e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) Era riuscita are un appartamento vuoto al quarto piano di una palazzina nella case popolari di via Pietro Bembo, a Primavalle. Lei, donna sola con due bambini, era sicura che da quell’abitazione difficilmente sarebbe stata mandata via, come invece era appena successo da unaprivata. La donna infatti era appena stata sfrattata per morosità da un privato. Ma ao quella rapidazione non è piaciuta. E ha sparato dei colpi di pistola contro i vetri delle finestre per dimostrarlo. Quattroin sequenza, per inviare un chiaro messaggio. Tre colpi sono arrivati a destinazione e si sono fermati contro il soffitto. Il quarto non ha fatto centro, ma a terra la polizia ha trovato tutti i bossoli. Leggi anche: Prima la lite con i vicini poi l’aggressione ai militari: arrestati madre e ...

