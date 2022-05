Playoff Serie A2 2022 basket: Udine batte uno stoico San Severo e va in semifinale, cronaca e tabellino (Di domenica 15 maggio 2022) La cronaca e il tabellino di Allianz Pazienza San Severo-Apu Old Wild West Udine, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei Playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Udine aveva il secondo match point per superare la Serie e approdare in semifinale, e l’ha sfruttato con una prova da grande squadra battendo una formazione che ha venduto carissima la pelle, sfoderando a sua volta una prestazione incredibile: 70-73 il risultato finale. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Partenza da urlo di Udine, che si porta subito sullo 0-11. San Severo si sblocca con Serpilli e Moretti, ma gli ospiti continuano ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Lae ildi Allianz Pazienza San-Apu Old Wild West, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale deidellaA2 2021/diaveva il secondo match point per superare lae approdare in, e l’ha sfruttato con una prova da grande squadrando una formazione che ha venduto carissima la pelle, sfoderando a sua volta una prestazione incredibile: 70-73 il risultato finale. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Partenza da urlo di, che si porta subito sullo 0-11. Sansi sblocca con Serpilli e Moretti, ma gli ospiti continuano ...

