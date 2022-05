Parigi | cala il sipario sullo storico ' Lido' Via piume e paillettes | 157 licenziamenti

Advertising

RaiNews

Le notti parigine non saranno più le stesse e gli Champs - Elysées cambiano volto: il glorioso Lido, uno dei più celebri cabaret della Ville Lumière, lanciato nel 1946 dalla famiglia Clérico e ...... è nata anel 1971 da genitori in esilio per la loro opposizione alla dittatura ed è tornata ... Forme che inglobano Dalla corona, chedall'alto, pendono delle ramificazioni che ricordano ... Borse europee in positivo, cala Wall Street Le notti parigine non saranno più le stesse e gli Champs-Elysées cambiano volto: il glorioso Lido, uno dei più celebri cabaret della Ville Lumière, lanciato nel 1946 dalla famiglia Clérico e celebrato ...Era una delle attrazioni turistiche parigine più gettonate. La cena-spettacolo, con cabaret e recital in stile burlesque, tutto luci, ...