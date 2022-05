"Non possono entrare". Perché la Turchia boccia Svezia e Finlandia. Salta tutto (Di domenica 15 maggio 2022) La Turchia «non è contro l'allargamento della Nato» ma ritiene che «i Paesi che sostengono il terrorismo non possano essere membri della Nato». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in conferenza stampa dopo un vertice trilaterale con i suoi omologhi svedese e finlandese, Ann Linde e Pekka Haavisto. Ankara ha espresso opposizione all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia per via del sostegno dei due Paesi nordici al Pkk, che la Turchia ritiene un'organizzazione terrorista. E la Turchia è contraria all'ingresso di Svezia e Finlandia non solo per il loro sostegno al Pkk ma anche per i limiti che pongono alle esportazioni militari verso Ankara. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in conferenza ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) La«non è contro l'allargamento della Nato» ma ritiene che «i Paesi che sostengono il terrorismo non possano essere membri della Nato». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in conferenza stampa dopo un vertice trilaterale con i suoi omologhi svedese e finlandese, Ann Linde e Pekka Haavisto. Ankara ha espresso opposizione all'ingresso nella Nato diper via del sostegno dei due Paesi nordici al Pkk, che laritiene un'organizzazione terrorista. E laè contraria all'ingresso dinon solo per il loro sostegno al Pkk ma anche per i limiti che pongono alle esportazioni militari verso Ankara. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in conferenza ...

