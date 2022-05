Moto2 | Pasini is back | wild card in arrivo per Mattia al Mugello - News

Advertising

Motosprint.it

Il Gran Premio d'Italia vedrà un gradito ritorno sulla griglia della: parliamo di Mattia, che si schiererà al via della classe intermedia come wild card con i colori del Team Aspar. GT: il sabato di Valentino Rossi a Magny Cours Il ritorno del "Paso" A ...... con le incursioni dell'insider Mattia. Sempre domenica, dalle 8.55 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare : alle 11 il via della Moto3 e alle 12.20 la. In pista anche la Moto ... Moto2, Pasini is back: wild card in arrivo per Mattia al Mugello A darne l’annuncio è stato lo stesso romagnolo nel corso del weekend del GP Francia (qui gli orari tv), che lo vede impegnato con Sky Sport nella veste di commentatore tecnico al fianco di Rosario Tri ...Accanto a lui Mauro Sanchini. Per quanto riguarda invece Moto2 e Moto3, il compito sarà affidato a Rosario Triolo, affiancato da Mattia Pasini. Vera Spadini condurrà invece Paddock Live Show, per gli ...