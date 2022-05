Morta dopo Astrazeneca, arriva il risarcimento. Ecco la cifra (Di domenica 15 maggio 2022) Il referto medico legale ha stabilito che la vittima, un'insegnante di 32 anni, è Morta per "effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid-19" Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) Il referto medico legale ha stabilito che la vittima, un'insegnante di 32 anni, èper "effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid-19"

Advertising

borghi_claudio : Ecco, dietro i numeri dell'eccesso di mortalità 2001 tra gli under 40 ci sono storie tragiche come questa. Morta d… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I È stata trovata morta Sofia, la 13enne scomparsa due giorni fa dopo il bombardamento dell'esercito russo… - CortiMuller : RT @borghi_claudio: Ecco, dietro i numeri dell'eccesso di mortalità 2001 tra gli under 40 ci sono storie tragiche come questa. Morta dopo… - SophieG_R : RT @borghi_claudio: Ecco, dietro i numeri dell'eccesso di mortalità 2001 tra gli under 40 ci sono storie tragiche come questa. Morta dopo… - Begbie333 : RT @borghi_claudio: Ecco, dietro i numeri dell'eccesso di mortalità 2001 tra gli under 40 ci sono storie tragiche come questa. Morta dopo… -