LIVE Milan-Atalanta 0-0, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ritmi altissimi di partita, entrambe le squadre vogliono vincere. 1? Inizia la partita! 17.55 ingresso in campo dei giocatori. 17.50 L’Atalanta è andata in rete con venti giocatori diversi. 17.45 Pasalic nelle ultime quattro presenze è sempre andato a segno. 17.40 Se il Milan fa risultato e l’Inter non vince questa sera sarà scudetto rossonero. 17.35 Il Milan per vincere lo scudetto deve fare 4 punti nelle ultime due (ovviamente compresa questa). 17.30 Ecco le formazioni ufficiali: Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud. All. Pioli. Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Ritmi altissimi di partita, entrambe le squadre vogliono vincere. 1? Inizia la partita! 17.55 ingresso in campo dei giocatori. 17.50 L’è andata in rete con venti giocatori diversi. 17.45 Pasalic nelle ultime quattro presenze è sempre andato a segno. 17.40 Se ilfa risultato e l’Inter non vince questa sera sarà scudetto rossonero. 17.35 Ilper vincere lo scudetto deve fare 4 punti nelle ultime due (ovviamente compresa questa). 17.30 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud. All. Pioli.(3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, ...

Advertising

ALLSPOR25588032 : ??Live??] Italian Serie A AC Milan vs Atalanta #MilanAtalanta Go Live???? - ALLSPOR25588032 : ??Live??] Italian Serie A AC Milan vs Atalanta #MilanAtalanta Go Live???? - Footbal80571477 : GO Live???? Italian Serie A AC Milan vs Atalanta Live ?????????? ???????????????? - Footbal80571477 : GO Live???? Italian Serie A AC Milan vs Atalanta Live ?????????? ???????????????? - ALLSPOR25588032 : ??Live??] Italian Serie A AC Milan vs Atalanta #MilanAtalanta Go Live???? -