L’eterna sfida tra Alex e Luigi Strangis ha (finalmente) un vincitore (Di domenica 15 maggio 2022) L’eterna sfida tra Alex e Luigi Strangis ad Amici ha finalmente un vincitore: è emerso nel corso della finale del talent show di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 domenica 15 maggio. A stabilirlo è stato il pubblico attraverso il televoto. Luigi vince la sfida contro Alex e va di diritto nella finalissima di Amici: è il vincitore del circuito canto. Sono Alex e Luigi gli ultimi due cantanti rimasti in gara ad Amici: si sfidano per decidere chi andrà nella finalissima contro il ballo. Uno di loro sarà il vincitore dell’edizione di Amici 2021/2022. Maria De Filippi chiude il televoto dopo le loro esibizioni. Fiato sospeso: ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022)traad Amici haun: è emerso nel corso della finale del talent show di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 domenica 15 maggio. A stabilirlo è stato il pubblico attraverso il televoto.vince lacontroe va di diritto nella finalissima di Amici: è ildel circuito canto. Sonogli ultimi due cantanti rimasti in gara ad Amici: sino per decidere chi andrà nella finalissima contro il ballo. Uno di loro sarà ildell’edizione di Amici 2021/2022. Maria De Filippi chiude il televoto dopo le loro esibizioni. Fiato sospeso: ...

