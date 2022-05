L'attacco frontale del presidente della Federtennis a quello del Coni (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - "Un risultato eccezionale che possiamo dire dovuto all'effetto Malagò, che prima cercato di non far giocare il numero del mondo, Novak Djokovic, poi di non far giocare a Roma russi e bielorussi dicendo che il tennis doveva seguire le indicazioni del Cio come hanno fatto tutte le altre federazioni esclusa quella del basket". L'attacco al presidente del Coni arriva durante la conferenza finale degli Internationali d'Italia da parte il presidente della Federtennis Angelo Binaghi. "Il presidente del Coni ha detto delle cose non vere riguardo alle indicazioni del Cio sulla presenza dei giocatori russi e bielorussi nei tornei di tennis. Avrebbe creato un danno enorme, economico non solo, all'Italia perché avremmo rischiato lo sciopero dei giocatori se ... Leggi su agi (Di domenica 15 maggio 2022) AGI - "Un risultato eccezionale che possiamo dire dovuto all'effetto Malagò, che prima cercato di non far giocare il numero del mondo, Novak Djokovic, poi di non far giocare a Roma russi e bielorussi dicendo che il tennis doveva seguire le indicazioni del Cio come hanno fatto tutte le altre federazioni esclusa quella del basket". L'aldelarriva durante la conferenza finale degli Internationali d'Italia da parte ilAngelo Binaghi. "Ildelha detto delle cose non vere riguardo alle indicazioni del Cio sulla presenza dei giocatori russi e bielorussi nei tornei di tennis. Avrebbe creato un danno enorme, economico non solo, all'Italia perché avremmo rischiato lo sciopero dei giocatori se ...

