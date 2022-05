La finale di Amici, Edge of tomorrow o Rivelazioni? La tv del 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 15 maggio su RaiUno dalle 20.35 andrà in onda “Soliti ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Dal Teatro delle Vittorie, 8 ”Ignoti”, con le relative ”identità nascoste”. La coppia di concorrenti dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. A seguire, alle 22, verrà proposta la visione di “Sanremo72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto”. Un docufilm “multifocale” che racconta il Festival di Sanremo e la sua costruzione da una moltitudine di punti di vista, anche ine – diti. Un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in un docushow che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le sue canzoni più belle. Attraverso il lungo viaggio di un piccolo drone che entra nelle case, si scrutano i telespettari seduti sui ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 15su RaiUno dalle 20.35 andrà in onda “Soliti ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Dal Teatro delle Vittorie, 8 ”Ignoti”, con le relative ”identità nascoste”. La coppia di concorrenti dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il giocodel ”parente misterioso”. A seguire, alle 22, verrà proposta la visione di “Sanremo72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto”. Un docufilm “multifocale” che racconta il Festival di Sanremo e la sua costruzione da una moltitudine di punti di vista, anche ine – diti. Un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in un docushow che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le sue canzoni più belle. Attraverso il lungo viaggio di un piccolo drone che entra nelle case, si scrutano i telespettari seduti sui ...

