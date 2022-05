Kiev: "Su Azovstal usate bombe al fosforo" (Di domenica 15 maggio 2022) "I russi hanno lanciato bombe incendiare o al fosforo contro l'acciaieria Azovstal". Lo denuncia il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo quanto riportano i media ucraini. "Ieri gli occupanti hanno usato per la... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) "I russi hanno lanciatoincendiare o alcontro l'acciaieria". Lo denuncia il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo quanto riportano i media ucraini. "Ieri gli occupanti hanno usato per la...

