Insigne: «Io ho fatto la mia scelta e la società la sua, sono contento io e sono contenti loro» (Di domenica 15 maggio 2022) Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Genoa, ultimo match giocato al Maradona prima della partenza per il Canada. «Ringrazio tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio a incitarmi, da napoletano per me è una gioia immensa, Napoli è casa mia, appena avrò tempo sarà tornare qua, non li dimenticherò mai». Quali sono i momenti che porti nel cuore? «Tantissimi, non ne voglio ricordare solo alcuni ma tutti i dieci anni che ho passato qua, belli e meno belli ma siamo stati sempre uniti con i tifosi ed è la cosa più importante». Cos’ha rappresentato per te Napoli? «Troppo forte l’amore per questa città e questa maglia, ma ci sono momenti in cui si devono fare delle scelte, l’abbiamo fatta con la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) Il capitano del Napoli, Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Genoa, ultimo match giocato al Maradona prima della partenza per il Canada. «Ringrazio tutti i tifosi che oggivenuti allo stadio a incitarmi, da napoletano per me è una gioia immensa, Napoli è casa mia, appena avrò tempo sarà tornare qua, non li dimenticherò mai». Qualii momenti che porti nel cuore? «Tantissimi, non ne voglio ricordare solo alcuni ma tutti i dieci anni che ho passato qua, belli e meno belli ma siamo stati sempre uniti con i tifosi ed è la cosa più importante». Cos’ha rappresentato per te Napoli? «Troppo forte l’amore per questa città e questa maglia, ma cimomenti in cui si devono fare delle scelte, l’abbiamo fatta con la ...

DAZN_IT : Per Cannavaro, per Sarri, per Hamsik, per Callejon, per Benitez e per Napoli: cosa significa essere Lorenzo Insigne… - LeBombeDiVlad : ???? #Napoli , il saluto di #Insigne : “Io e il club fatto la scelta Toronto, ma tornerò presto” ??Le parole del capi… - last_1512 : RT @Napoli_Report: #Insigne a @DAZN_IT: “Se mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera qua? Ora non mi va di dire queste cose, io ho fatto la… - carol68911 : @CucchiRiccardo Mi spiace. Sono sempre stata affezionata a quello scugnizzo. Ne ha fatto di cose belle sopratutto c… - sscalcionapoli1 : Insigne commosso a Dazn: “Purtroppo io e la società abbiamo fatto la scelta Toronto, ma tornerò presto perché Napol… -