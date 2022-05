IMPACT | Una indimenticata stable della TNA è tornata durante i tapings televisivi – Spoiler

IMPACT: Una (in)dimenticata stable della TNA è tornata durante i tapings televisivi – Spoiler (Di domenica 15 maggio 2022) IMPACT Wrestling non è nuova a ricorrere al passato. Ecco allora che nel corso degli ultimi tapings televisivi, la compagnia canadese ha riesumato nientemeno che gli Aces & Eights, una stable che durante la reggenza Hogan-Bischoff in TNA aveva lasciato il segno per un periodo, salvo essere dimenticata senza troppi complimenti. Sul ring sono arrivati Garrett Bischoff e Wes Brisco accompagnati da D-Lo Brown: i due hanno perduto un match contro Kenny King e Vincent. La fazione originale incluse diversi wrestler: Bully Ray, Brooke Tessmacher, Knux (Mike Knox), Taz, D’Von Dudley, D’Lo Brown, D.O.C. (Gallows), Ivelisse, Mike the Prospect, CJ O’Dolye, Mr. Anderson, Tito Ortiz, e Leva Bates. Le immagini riprese da un fan Scoop #15: Vincent & Kenny King vs THE ACES & 8S!!!!!!!!! ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 15 maggio 2022)Wrestling non è nuova a ricorrere al passato. Ecco allora che nel corso degli ultimi, la compagnia canadese ha riesumato nientemeno che gli Aces & Eights, unachela reggenza Hogan-Bischoff in TNA aveva lasciato il segno per un periodo, salvo essere dimenticata senza troppi complimenti. Sul ring sono arrivati Garrett Bischoff e Wes Brisco accompagnati da D-Lo Brown: i due hanno perduto un match contro Kenny King e Vincent. La fazione originale incluse diversi wrestler: Bully Ray, Brooke Tessmacher, Knux (Mike Knox), Taz, D’Von Dudley, D’Lo Brown, D.O.C. (Gallows), Ivelisse, Mike the Prospect, CJ O’Dolye, Mr. Anderson, Tito Ortiz, e Leva Bates. Le immagini riprese da un fan Scoop #15: Vincent & Kenny King vs THE ACES & 8S!!!!!!!!! ...

