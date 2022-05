Giro d’Italia 2022, Simon Yates in crisi nera. Corsa Rosa maledetta per l’inglese, è già fuori dai giochi (Di domenica 15 maggio 2022) Il Blockhaus ha mietuto le sue prime vittime, come preventivato. E una di loro è alquanto inattesa, Simon Yates. Il britannico della BikeExchange-Jayco è affondato sulle prime rampe dell’ultima salita della nona tappa del Giro d’Italia 2022, probabilmente a causa del problema al ginocchio accusato a causa di una caduta nella frazione dell’Etna. Qualunque sia la motivazione, non cambia il risultato: il britannico ha chiuso al trentaquattresimo posto odierno, ad 11’15” dal vincitore di giornata Jai Hindley, ed è prematuramente uscito di classifica dopo una prima parte di Giro in cui l’impressione era quella che fosse l’uomo da battere. Addirittura nella sua mente balenerebbe l’idea di abbandonare la Corsa Rosa, il che suonerebbe come una vera e propria ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Il Blockhaus ha mietuto le sue prime vittime, come preventivato. E una di loro è alquanto inattesa,. Il britannico della BikeExchange-Jayco è affondato sulle prime rampe dell’ultima salita della nona tappa del, probabilmente a causa del problema al ginocchio accusato a causa di una caduta nella frazione dell’Etna. Qualunque sia la motivazione, non cambia il risultato: il britannico ha chiuso al trentaquattresimo posto odierno, ad 11’15” dal vincitore di giornata Jai Hindley, ed è prematuramente uscito di classifica dopo una prima parte diin cui l’impressione era quella che fosse l’uomo da battere. Addirittura nella sua mente balenerebbe l’idea di abbandonare la, il che suonerebbe come una vera e propria ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - repubblica : Giro d'Italia, Hindley vince in salita sul Blockhaus: Lopez soffre ma resiste in rosa - Claudio52330251 : RT @Vince7914: Secondo me il giro d'Italia lo vince l'Ucraina! - gioman73 : RT @Ruvido6: @myrtamerlino Al Giro D'Italia c'è qualche corridore Ucraino!??? Chiedo per piazzare una scommessa! -