Ginevra: Fognini nel main draw, Cecchinato quasi (Di domenica 15 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il ligure debutta contro l’australiano Kokkinakis. Nelle “quali” il siciliano supera in due set il tedesco Lenz ed approda al turno decisivo dove trova l’uruguaiano Cuevas Leggi su federtennis (Di domenica 15 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il ligure debutta contro l’australiano Kokkinakis. Nelle “quali” il siciliano supera in due set il tedesco Lenz ed approda al turno decisivo dove trova l’uruguaiano Cuevas

Advertising

Tennis_Ita : ATP Ginevra, il tabellone: torna Medvedev, Fognini pesca Kokkinakis - sportface2016 : #AtpGinevra 2022: il montepremi e il prize money con #Medvedev e #Fognini - TennisItalia : Ripartiamo subito con le quali Atp: a #Ginevra, con Fabio #Fognini direttamente in Main Draw, scende in campo oggi… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP 250 Ginevra: Il Tabellone Principale. Ostacolo aussie per Fabio Fognini - livetennisit : ATP 250 Ginevra: Il Tabellone Principale. Ostacolo aussie per Fabio Fognini -

Atp Ginevra 2022: il montepremi e il prize money Ginevra tinta anche d'azzurro grazie alla partecipazione di Fabio Fognini, mentre da non sottovalutare le presenze di Benoit Paire, Dominic Thiem e Reilly Opelka, i quali proveranno a sorprendere a ... Sabato da numeri 1: Nole andrà a mille Swiatek sogna il bis ...2 ATP che ha saltato finora tutta la stagione sul rosso e rientrerà la prossima settimana a Ginevra,...serata si chiuderà con la semifinale di doppio che vede protagonisti Simone Bolelli e Fabio Fognini. Ginevra: Fognini nel main draw, Cecchinato nelle qualificazioni FIT Entry list Atp Ginevra 2022: i partecipanti e gli italiani presenti Sport - Ruud guida il seeding, seguito dal canadese Denis Shapovalov e dallo statunitense Reilly Opelka. L'unico tennista azzurro ammesso direttamente nel tabellone principale è Fabio Fognini . Di ... Tennis, Medvedev ritorna in campo a Ginevra Il tennista Medvedev tornerà alle gare a Ginevra dopo l'operazione all'ernia. Non ci sarà a Wimbledon insieme agli altri russi e bielorussi. tinta anche d'azzurro grazie alla partecipazione di Fabio, mentre da non sottovalutare le presenze di Benoit Paire, Dominic Thiem e Reilly Opelka, i quali proveranno a sorprendere a ......2 ATP che ha saltato finora tutta la stagione sul rosso e rientrerà la prossima settimana a,...serata si chiuderà con la semifinale di doppio che vede protagonisti Simone Bolelli e FabioSport - Ruud guida il seeding, seguito dal canadese Denis Shapovalov e dallo statunitense Reilly Opelka. L'unico tennista azzurro ammesso direttamente nel tabellone principale è Fabio Fognini . Di ...Il tennista Medvedev tornerà alle gare a Ginevra dopo l'operazione all'ernia. Non ci sarà a Wimbledon insieme agli altri russi e bielorussi.