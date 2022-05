Eurovision, il cantante dei Kalush Orchestra parte per arruolarsi (Di domenica 15 maggio 2022) Oleh Psjuk, il frontman della Kalush Orchestra, vincitore dell'Eurovision Song Contest la scorsa notte, ha salutato la sua ragazza per unirsi alla prima linea nella guerra in corso in Ucraina contro la Russia. E' quanto si legge sul Daily... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) Oleh Psjuk, il frontman della, vincitore dell'Song Contest la scorsa notte, ha salutato la sua ragazza per unirsi alla prima linea nella guerra in corso in Ucraina contro la Russia. E' quanto si legge sul Daily...

