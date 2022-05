Eurovision 2022, appello Kalush Orchestra per Ucraina: voci su violazione regolamento (Di domenica 15 maggio 2022) Roma/Torino, 14 mag. (Adnkronos) - Finale Eurovision 2022, l'appello della Kalush Orchestra per l'Ucraina e Mariupol' ha violato il regolamento della kermesse? Lo ipotizzano diversi commentatori in rete citando il divieto di messaggi politici da parte dei concorrenti sul palco della manifestazione. Ma difficilmente l'appello dei concorrenti ucraini verrà considerato punibile, per il confine di difficile definizione tra appello politico e appello umanitario. Il dibattito si accende sul web, in atteso del verdetto sul vincitore. Alla fine dell'esecuzione del brano in gara 'Stefania', il leader della band ha detto infatti: "Chiedo a tutti voi per favore di aiutare l'Ucraina e Mariupol', di aiutare ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Roma/Torino, 14 mag. (Adnkronos) - Finale, l'dellaper l'e Mariupol' ha violato ildella kermesse? Lo ipotizzano diversi commentatori in rete citando il divieto di messaggi politici da parte dei concorrenti sul palco della manifestazione. Ma difficilmente l'dei concorrenti ucraini verrà considerato punibile, per il confine di difficile definizione trapolitico eumanitario. Il dibattito si accende sul web, in atteso del verdetto sul vincitore. Alla fine dell'esecuzione del brano in gara 'Stefania', il leader della band ha detto infatti: "Chiedo a tutti voi per favore di aiutare l'e Mariupol', di aiutare ...

