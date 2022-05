Aversa | serata live con Daniele Chiaro all’Agri Caffè

Advertising

Diocesi di Aversa

www.sonmusiclive.com I PROTAGONISTI DELLACHEF Alessandro Cretella Alfonso De Luca - ...Cerchia - Ristorante Masaniello - Maiori - SA Pasquale Masullo - Ristorante La Tana di Tano -......solo l'annuncio per il rinnovo) e lo dimostra in campo nonostante il clima amichevole della: ... Allenatori : D'e Montella. INCLUSION ICONS (4 - 3 - 3) : Onana; J. Zanetti, Sara Gama, ... 29 Maggio 2022: Festa dei Popoli Aversa XI Edizione, Serata Finale Integration Heroes & Philips OneBlade sono scesi in campo per una kermesse calcistica e musicale a tutela della Diversity & Inclusion.All’auditorium Bianca d’Aponte di Aversa sabato si è esibito Greg Burk ... compositore e pianista americano che richiama il suo indirizzo di casa. Ancora una serata di jazz da intenditori quella di ...