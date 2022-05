Amici21 | “Meglio che stia zitta…”: la scelta non piace per niente, esplode il caso pre finale (Di domenica 15 maggio 2022) Mancano pochissime ore alla finalissima di Amici21. Una scelta ben precisa, però, non sta raccogliendo molti consensi: aspre critiche contro di lei Amici21 (Youtube)Mancano pochissime ore e avrà inizio la finale di Amici21. A contendersi la vittoria sono sei concorrenti, quattro cantanti e due ballerini: Luigi, Alex, Sissi, Albe, Michele e Serena. Ogni coach è pronto a difendere i propri talenti, provando a conquistare la tanto agognata coppa. La finale, però, prevede diversi premi sia in denaro sia per il futuro: è durante questa serata, infatti, che si scopriranno anche eventuali contratti e proposte lavorative. Proprio prima della puntata più importante della stagione, però, il web si sta rivoltando letteralmente contro una scelta ben precisa. Le parole son pesanti ... Leggi su specialmag (Di domenica 15 maggio 2022) Mancano pochissime ore alla finalissima di. Unaben precisa, però, non sta raccogliendo molti consensi: aspre critiche contro di lei(Youtube)Mancano pochissime ore e avrà inizio ladi. A contendersi la vittoria sono sei concorrenti, quattro cantanti e due ballerini: Luigi, Alex, Sissi, Albe, Michele e Serena. Ogni coach è pronto a difendere i propri talenti, provando a conquistare la tanto agognata coppa. La, però, prevede diversi premi sia in denaro sia per il futuro: è durante questa serata, infatti, che si scopriranno anche eventuali contratti e proposte lavorative. Proprio prima della puntata più importante della stagione, però, il web si sta rivoltando letteralmente contro unaben precisa. Le parole son pesanti ...

ainoelpisa : 8 mesi sono lunghi da raccontare ... Non so chi alzerà la coppa ma so che questi ragazzi si meritano il meglio,di r… - ophelie_delorme : Buona fortuna stellina ?? Stasera spacca tutto e mostra chi sei su questo Palco come sai fare ???? Indipendentemente… - nonnehouno : Buona fortuna Alex?????? Comunque vada ci hai regalato tantissime emozioni in questa edizione, ti meriti il meglio?????… - micricosmo : RT @lu_occhiridono: noi faremo del nostro meglio stasera per farti abbracciare quella coppa che meriti dal primo giorno in cui hai messo pi… - Andrea_99_13 : RT @lu_occhiridono: noi faremo del nostro meglio stasera per farti abbracciare quella coppa che meriti dal primo giorno in cui hai messo pi… -