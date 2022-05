Un altro domani, la nuova soap di Canale 5: trama, cast e quando inizia (Di sabato 14 maggio 2022) Il dating show di Canale 5 Uomini e donne sta per andare in vacanza e al suo posto sarà collocata una nuova soap opera spagnola dal titolo Un altro domani. Le aspettative per questa produzione sono molto alte e sicuramente avrà lo stesso successo che in passato hanno ottenuto Il Segreto prima e Una Vita in seguito. Nell’estate 2020, il pomeriggio di Canale 5, sarà dunque all’insegna dell’amore e della suspence e come ogni anno si spera abbia un crescendo continuo di ascolti. cast di Un altro domani Le protagoniste indiscusse saranno Ampero Pinero nel ruolo di Carmen e Laura Ledesma che invece sarà Julia. Ma nel cast sarà anche presente una vecchia conoscenza, si tratta di Aida De La Cruz che vestirà i panni di Elena e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 14 maggio 2022) Il dating show di5 Uomini e donne sta per andare in vacanza e al suo posto sarà collocata unaopera spagnola dal titolo Un. Le aspettative per questa produzione sono molto alte e sicuramente avrà lo stesso successo che in passato hanno ottenuto Il Segreto prima e Una Vita in seguito. Nell’estate 2020, il pomeriggio di5, sarà dunque all’insegna dell’amore e della suspence e come ogni anno si spera abbia un crescendo continuo di ascolti.di UnLe protagoniste indiscusse saranno Ampero Pinero nel ruolo di Carmen e Laura Ledesma che invece sarà Julia. Ma nelsarà anche presente una vecchia conoscenza, si tratta di Aida De La Cruz che vestirà i panni di Elena e ...

