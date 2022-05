Sud: Letta, 'guida e non peso per il resto del Paese' (Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Credo che con il Pnnr e con le prospettive che abbiamo noi siamo in grado di rovesciare da peso a guida quello che il Mezzogiorno rappresenta per il resto del Paese. C'è bisogno che le energie si mobilitino a partire dall'idea che è il Sud che guida". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando al convegno 'Verso Sud' a Sorrento. Il leader Dem ha quindi lanciato l'idea di creare nel Mezzogiorno "un grande polo della formazione per le rinnovabili che possa avere legame con tutte le iniziative europee". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Credo che con il Pnnr e con le prospettive che abbiamo noi siamo in grado di rovesciare daquello che il Mezzogiorno rappresenta per ildel. C'è bisogno che le energie si mobilitino a partire dall'idea che è il Sud che". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, parlando al convegno 'Verso Sud' a Sorrento. Il leader Dem ha quindi lanciato l'idea di creare nel Mezzogiorno "un grande polo della formazione per le rinnovabili che possa avere legame con tutte le iniziative europee".

